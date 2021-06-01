Жители Уфы массово жалуются на неприятный запах в воздухе

Уфа, 1 июня. Заявления уфимцев о неприятном запахе переданы в отделение Роспотребнадзора Республики Башкортостан.

Специалисты накануне получили более 90 звонков о сложившейся проблеме. Сейчас в городе работает передвижная лаборатория.

«Для оценки обстановки и проведения замеров ПДК в воздухе оперативно была направлена лаборатория Госкомитета РБ по ЧС», — заявили в местном государственном комитете по чрезвычайным ситуациям.

Накануне синоптики Башгидромета спрогнозировали резкое ухудшение погодных условий в регионе. В ряд районов республики пришел штормовой ветер.