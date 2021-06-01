Саймс пообещал Зеленскому «болезненный урок истории» от Путина и Байдена

Москва, 1 июня. Политика Украины по стравливанию России с Западом напоминает другую европейскую державу, конец которой был очень печальным, поведал американский политолог Дмитрий Саймс.

Политолог вспомнил об Украине, когда телеведущий Владимир Соловьев спросил его о грядущей встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Встреча назначена на 16 июня, но уже сейчас политологи, эксперты и простые наблюдатели делятся догадками, о чем же будут говорить главы двух держав. Саймс убежден, что Украина станет одной из главных тем для обсуждения.

Политика администрации президента Украины Владимира Зеленского направлена на стравливание коллективного Запада и России с целью получения выгоды, уверен эксперт. Однако в Европе уже было государство, пытавшееся выжить за счет разжигания войн, и если Украина тоже продолжит этот путь, Байден и Путин наверняка устроят Зеленскому «болезненный урок истории», пообещал Саймс.

«Была в 18 веке такая страна, называлась Польша. И она постоянно пыталась разыгрывать друг против друга Австро-Венгрию, Пруссию и Россию. Мне напомнить, чем там все закончилось? Ее разделили. Так что на месте Украины, если у них есть хоть какие-то здравые политики, я бы им посоветовал немножко успокоиться. И я надеюсь, что администрация Байдена украинцев если не успокоит, то хотя бы не будет подстрекать», — поведал политолог.

Место встречи Путина и Байдена — Женева — тоже выбрано неспроста. У такого выбора есть глубокие исторические корни, и политики остановились на швейцарском городе далеко не сразу. Сейчас определяется точное место встречи двух политиков: это могут быть как штаб-квартиры международных организаций, так и фешенебельный отель.