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01 июня 11:21
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новостей
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры
10:56
Спорт
Сборная России по прыжкам в воду объявила состав на ОИ-2020 в Токио
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Саймс пообещал Зеленскому «болезненный урок истории» от Путина и Байдена

Политика
Саймс пообещал Зеленскому «болезненный урок истории» от Путина и Байдена
ТАСС  /  Шамуков Руслан

Москва, 1 июня. Политика Украины по стравливанию России с Западом напоминает другую европейскую державу, конец которой был очень печальным, поведал американский политолог Дмитрий Саймс.

Политолог вспомнил об Украине, когда телеведущий Владимир Соловьев спросил его о грядущей встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Встреча назначена на 16 июня, но уже сейчас политологи, эксперты и простые наблюдатели делятся догадками, о чем же будут говорить главы двух держав. Саймс убежден, что Украина станет одной из главных тем для обсуждения.

Политика администрации президента Украины Владимира Зеленского направлена на стравливание коллективного Запада и России с целью получения выгоды, уверен эксперт. Однако в Европе уже было государство, пытавшееся выжить за счет разжигания войн, и если Украина тоже продолжит этот путь, Байден и Путин наверняка устроят Зеленскому «болезненный урок истории», пообещал Саймс.

«Была в 18 веке такая страна, называлась Польша. И она постоянно пыталась разыгрывать друг против друга Австро-Венгрию, Пруссию и Россию. Мне напомнить, чем там все закончилось? Ее разделили. Так что на месте Украины, если у них есть хоть какие-то здравые политики, я бы им посоветовал немножко успокоиться. И я надеюсь, что администрация Байдена украинцев если не успокоит, то хотя бы не будет подстрекать», — поведал политолог.

Место встречи Путина и Байдена — Женева — тоже выбрано неспроста. У такого выбора есть глубокие исторические корни, и политики остановились на швейцарском городе далеко не сразу. Сейчас определяется точное место встречи двух политиков: это могут быть как штаб-квартиры международных организаций, так и фешенебельный отель.

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Все новости / Политика / Саймс пообещал Зеленскому «болезненный урок истории» от Путина и Байдена
украина путин россия сша польша зеленский байден история дипломатия аналитика дмитрий саймс
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