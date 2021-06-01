«Этот день в истории». Что произошло 1 июня, праздники, факты, люди

1 июня поздравляем самых юных, смешных, задорных, непосредственных — наших детей, племянников, учеников. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. История праздника началась в 1925 году, когда женщины подняли вопросы благополучия на конференции в Женеве. Их интересовали темы беспризорников, сирот, плохой медицины. Есть у этого праздника и свой флаг.

В этот же день поздравления принимают моряки и подводники, сегодня — День Северного флота ВМФ России. Какими еще событиями ознаменовалось 1 июня, кто родился и чем прославился — смотрите в новом выпуске программы «Этот день в истории».