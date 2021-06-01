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01 июня 11:21
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новостей
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры
10:56
Спорт
Сборная России по прыжкам в воду объявила состав на ОИ-2020 в Токио
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Подозреваемый в убийстве лесоруб покончил с собой в полиции Приморья

Происшествия
Подозреваемый в убийстве лесоруб покончил с собой в полиции Приморья
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Владивосток, 1 июня. Мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении, наложил на себя руки в помещении полиции. Как стало известно ФАН, правоохранители пытаются понять, как такое могло произойти практически на глазах у стражей порядка.

Чрезвычайное происшествие произошло в специализированном отделе полиции «Дальнереченский» еще 29 мая, однако об этом стало известно только сейчас. Примерно в 00:50 по местному времени дежурный по изолятору временного содержания МО МВД России сообщил руководству, что конвоиры обнаружили труп 34-летнего мужчины. По их мнению, мужчина мог свести счеты с жизнью. На место происшествия сразу выдвинулась бригада скорой помощи. В камере врачи констатировали смерть человека. Его тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Только она сможет назвать причину смерти задержанного.

По данному факту следователи СУ СК России по Приморскому краю организовали проведение проверки, по результатам которой они примут процессуальное решение.

«Мужчина проживал в одном из сел Красноармейского района Приморского края, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Он ожидал допроса в комнате для проведения следственных действий, где и наложил на себя руки. В изолятор временного содержания его поместили по подозрению в совершении преступления. Они с товарищем в состоянии сильного алкогольного опьянения забили до смерти человека. Погибший был лесорубом. Он с 2009 года по настоящее время был три раза судим за незаконную рубку лесных нахождений».

Скорее всего, уголовное дело по данному факту возбуждено не будет. Однако дежурная смена изолятора, как минимум, получит выговоры. Свою проверку проводит руководство силовиков.

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Все новости / Происшествия / Подозреваемый в убийстве лесоруб покончил с собой в полиции Приморья
убийство приморье полиция самоубийство
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