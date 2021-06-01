Подозреваемый в убийстве лесоруб покончил с собой в полиции Приморья

Владивосток, 1 июня. Мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении, наложил на себя руки в помещении полиции. Как стало известно ФАН, правоохранители пытаются понять, как такое могло произойти практически на глазах у стражей порядка.

Чрезвычайное происшествие произошло в специализированном отделе полиции «Дальнереченский» еще 29 мая, однако об этом стало известно только сейчас. Примерно в 00:50 по местному времени дежурный по изолятору временного содержания МО МВД России сообщил руководству, что конвоиры обнаружили труп 34-летнего мужчины. По их мнению, мужчина мог свести счеты с жизнью. На место происшествия сразу выдвинулась бригада скорой помощи. В камере врачи констатировали смерть человека. Его тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Только она сможет назвать причину смерти задержанного.

По данному факту следователи СУ СК России по Приморскому краю организовали проведение проверки, по результатам которой они примут процессуальное решение.

«Мужчина проживал в одном из сел Красноармейского района Приморского края, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Он ожидал допроса в комнате для проведения следственных действий, где и наложил на себя руки. В изолятор временного содержания его поместили по подозрению в совершении преступления. Они с товарищем в состоянии сильного алкогольного опьянения забили до смерти человека. Погибший был лесорубом. Он с 2009 года по настоящее время был три раза судим за незаконную рубку лесных нахождений».

Скорее всего, уголовное дело по данному факту возбуждено не будет. Однако дежурная смена изолятора, как минимум, получит выговоры. Свою проверку проводит руководство силовиков.