Президент Сербии отказался вводить санкции против России и Китая

Белград, 1 июня. Сербия на фоне вступления в состав Европейского союза не станет вводить санкции против России и Китая. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на телевидении.

По словам политика, его страна находится на пути вступления в Евросоюз и соблюдает военный нейтралитет. Однако Сербия не станет разрушать отношения с российской и китайской сторонами, как это сделали другие европейские государства, желающие вступить в ЕС.

«И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка», — заявил Александр Вучич.

Президент подчеркнул, что это не балансирование, а наилучшая политика, которая продемонстрировала себя в период пандемии коронавируса и при закупках вакцины.

Сербский лидер ранее сообщил, что Евросоюз устал от постоянного расширения. Вучич не верит, что ЕС намерен принять страны Балкан в свой состав. В Сербии также стартовали совместные с Россией антитеррористические учения, пишет НСН.