МИД России высказался о скандале вокруг слежки Дании и США за Меркель

Москва, 1 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о слежке США при помощи Дании за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее сообщила, что Агентство национальной безопасности при помощи Дании следила за несколькими европейскими политиками, в том числе за Меркель, в 2012–2014 годах. Захарова сказала, что ситуация со слежкой «намного более страшная», чем в описываемом прессой скандале.

«Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ», — сказала Захарова в эфире одной из российских радиостанций.

Ранее Меркель заявила, что РФ и ФРГ связывают сильные энергетические отношения. Она негативно высказалась о санкциях США против газопровода «Северный поток — 2».