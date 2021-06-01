Зеленский предложил создать единый формат переговоров по Крыму, Донбассу и НАТО

Киев, 1 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания единого формата переговоров по Донбассу, Крыму и НАТО. Об этом он рассказал журналистам.

Украинский лидер отметил, что нормандские переговоры по Донбассу могут стать частью предложенной им конструкции. Он обратил внимание, что в существующем формате не рассматриваются вопросы по Крыму или взаимодействию Киева с НАТО.

«Речь там не идет о нашем членстве в НАТО или о нашем партнерстве с Альянсом», — сказал Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что Киев не приглашен на июньский саммит Альянса. По информации НСН, большинство украинцев не поддерживают присоединение страны к военному блоку.