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01 июня 11:20
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новостей
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры
10:56
Спорт
Сборная России по прыжкам в воду объявила состав на ОИ-2020 в Токио
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Весна завершилась для американской биржи незначительной волатильностью

Экономика
Весна завершилась для американской биржи незначительной волатильностью
pixabay.com

Нью-Йорк, 1 июня. Фьючерсы главных индексов США демонстрировали малую амплитуду колебаний во время последнего дня мая, когда торги были закрыты.

Существенные факторы, влияющие на рыночную конъюнктуру, отсутствуют, поэтому в понедельник, 31 мая, главные экономические индексы Соединенных Штатов практически не показали изменений. Об этом пишет «Прайм».

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырастал на 0,05%, достигая позиции в 35432 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq немного ослабевал на 0,09%, составляя 13673,62 пункта. Более масштабный индекс S&P прибавлял 0,01%, доходя до 4202,62 пункта.

Последний день весны стал в США неторговым, так как в стране проходил День поминовения или Memorial Day. Однако торговля фьючерсами на фондовые индексы была разрешена.

Фондовый рынок в Российской Федерации закрылся 31 мая некоторым снижением. Согласно данным Московской биржи, индексы РТС и самой площадки немного ослабли.

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сша nasdaq dow jones S&P 500
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