Весна завершилась для американской биржи незначительной волатильностью

Нью-Йорк, 1 июня. Фьючерсы главных индексов США демонстрировали малую амплитуду колебаний во время последнего дня мая, когда торги были закрыты.

Существенные факторы, влияющие на рыночную конъюнктуру, отсутствуют, поэтому в понедельник, 31 мая, главные экономические индексы Соединенных Штатов практически не показали изменений. Об этом пишет «Прайм».

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырастал на 0,05%, достигая позиции в 35432 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq немного ослабевал на 0,09%, составляя 13673,62 пункта. Более масштабный индекс S&P прибавлял 0,01%, доходя до 4202,62 пункта.

Последний день весны стал в США неторговым, так как в стране проходил День поминовения или Memorial Day. Однако торговля фьючерсами на фондовые индексы была разрешена.

Фондовый рынок в Российской Федерации закрылся 31 мая некоторым снижением. Согласно данным Московской биржи, индексы РТС и самой площадки немного ослабли.