Бывший координатор «Открытой России» назвала причину обыска у Соловьева

Москва, 1 июня. Экс-сотрудник «Открытой России»1 (признана нежелательной в РФ) Татьяна Усманова раскрыла настоящие причины проведения мероприятий.

Стало известно о том, что обыски у Соловьева, Венидиктова, а также Гудкова по шести различным адресам никак не связаны с задержанием, которое произошло ночью. Задержанным тогда стал Андрей Пивоваров. Информацией поделилась Татьяна Усманова, ранее координировавшая действия «Открытой России» (организации, признанной нежелательной в РФ).

Причиной следственных мероприятий является дело о причинении имущественного ущерба (пункт «б» второй части статьи 165 УК РФ), возможное максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. По данному делу Соловьев проходит в качестве свидетеля.

Обыски у Александра Соловьева проводятся в связи с невыплатой долга по арендному договору за 2015-2017 годы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Правозащита Открытки». Текст постановления гласит о том, что пострадавшей стороной является департамент городского имущества, который владеет помещением, бравшимся в аренду.

Ранее стало известно о том, что в квартирах экс-главы «Открытки» Александра Соловьева и человека, возглавляющего штаб Дмитрия Гудкова — Виталия Венидиктова — проводят обыски.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ