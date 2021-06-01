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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры
10:56
Спорт
Сборная России по прыжкам в воду объявила состав на ОИ-2020 в Токио
10:56
Общество
Володин назвал защиту прав детей приоритетом госполитики России
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Бывший координатор «Открытой России» назвала причину обыска у Соловьева

  /   Обновлено: 01 июня 2021 10:30
Политика
Бывший координатор «Открытой России» назвала причину обыска у Соловьева
facebook.com  /  Открытая Россия

Москва, 1 июня. Экс-сотрудник «Открытой России»1 (признана нежелательной в РФ) Татьяна Усманова раскрыла настоящие причины проведения мероприятий.

Стало известно о том, что обыски у Соловьева, Венидиктова, а также Гудкова по шести различным адресам никак не связаны с задержанием, которое произошло ночью. Задержанным тогда стал Андрей Пивоваров. Информацией поделилась Татьяна Усманова, ранее координировавшая действия «Открытой России» (организации, признанной нежелательной в РФ).

Причиной следственных мероприятий является дело о причинении имущественного ущерба (пункт «б» второй части статьи 165 УК РФ), возможное максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. По данному делу Соловьев проходит в качестве свидетеля.

Обыски у Александра Соловьева проводятся в связи с невыплатой долга по арендному договору за 2015-2017 годы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Правозащита Открытки». Текст постановления гласит о том, что пострадавшей стороной является департамент городского имущества, который владеет помещением, бравшимся в аренду.

Ранее стало известно о том, что в квартирах экс-главы «Открытки» Александра Соловьева и человека, возглавляющего штаб Дмитрия Гудкова — Виталия Венидиктова — проводят обыски.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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Все новости / Политика / Бывший координатор «Открытой России» назвала причину обыска у Соловьева
обыски открытая россия пивоваров
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