Манукян уличил Урганта в правовой безграмотности из-за «депутатства» Стивена Сигала

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том, что американский актер Стивен Сигал стал членом одной из российских партий. Однако тут же телеведущий добавил: «Он же будет депутатом, Стивен Сигал». Это утверждение раскритиковал известный блогер Вадим Манукян, автор и ведущий проектов ФАН «Давай поговорим» и «JourФак Манукяна». Он назвал примером правовой безграмотности утверждение телеведущего и призвал его извиниться за выдачу в эфир информации, которая противоречит действующему законодательству РФ.

Я понимаю, что программа юмористическая и это действительно неплохой повод пошутить, что популярный американский актер с российским гражданством стал членом одной из партий, которая представлена в Госдуме. Однако даже в шуточной форме нельзя высказывать вещи, которые противоречат законодательству РФ. Если бы Иван сказал: «А вот представь Саша (Гудков, соведущий Урганта), вдруг Стивен Сигал стал бы еще и депутатом», — то здесь нет никаких претензий.

Pr Scr youtube.com / Вечерний ургант

Предположить можно что угодно, даже пофантазировать на тему, что Иван Ургант вместе с Сашей Гудковым на Марс полетят с билетом в один конец, прихватив с собой Митю Хрусталева. Однако Ургант избрал форму утверждения — «он же будет депутатом». Это противоречит поправкам в Конституцию, а также пакету законов, который уже принят и вступит в силу с 1 июля. Люди с двойным гражданством более не смогут избираться в депутаты, а так как до 1 июля в России никаких выборов не предвидится, то утверждение Урганта — пример правовой безграмотности.

Есть, к примеру, сайт «Панорама», который позиционирует себя как ресурс, выпускающий фейковые новости. К нему вопросов нет, он не претендует на достоверность выдаваемых сведений. Но в «Вечернем Урганте» звучат реальные новости, телеведущий обыгрывает их в шуточной форме. Они довольно часто вызывают возмущение у разных публичных людей, но это уже особенности жанра. Можно быть недовольным формой шуток — это уже вкусовщина, — но если в речи содержатся утверждения, которые противоречат российским законам, то здесь совсем другой поворот сюжета. Если бы это было шоу в YouTube, то я бы и внимания на это не обратил, но речь идет о передаче на главном канале страны. У нее весьма высокие рейтинги, а значит, информация, которая выдается в ее рамках, может быть сколько угодно юмористической, но она должна соответствовать законодательству РФ. Я понимаю, что Ургант — не юрист, и считаю, что в одном из ближайших выпусков телеведущий должен извиниться за оплошность, указав на неправоту в своем утверждении.