Манукян уличил Урганта в правовой безграмотности из-за «депутатства» Стивена Сигала

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 11:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры
10:56
Спорт
Сборная России по прыжкам в воду объявила состав на ОИ-2020 в Токио
10:56
Общество
Володин назвал защиту прав детей приоритетом госполитики России
10:55
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 1 июня, праздники, факты, люди
Все новости
01 июня 11:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры
10:56
Спорт
Сборная России по прыжкам в воду объявила состав на ОИ-2020 в Токио
10:56
Общество
Володин назвал защиту прав детей приоритетом госполитики России
10:55
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 1 июня, праздники, факты, люди
Все новости

Манукян уличил Урганта в правовой безграмотности из-за «депутатства» Стивена Сигала

Общество
Манукян уличил Урганта в правовой безграмотности из-за «депутатства» Стивена Сигала
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov / Dmitry Golubovich

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том, что американский актер Стивен Сигал стал членом одной из российских партий. Однако тут же телеведущий добавил: «Он же будет депутатом, Стивен Сигал». Это утверждение раскритиковал известный блогер Вадим Манукян, автор и ведущий проектов ФАН «Давай поговорим» и «JourФак Манукяна». Он назвал примером правовой безграмотности утверждение телеведущего и призвал его извиниться за выдачу в эфир информации, которая противоречит действующему законодательству РФ.

Я понимаю, что программа юмористическая и это действительно неплохой повод пошутить, что популярный американский актер с российским гражданством стал членом одной из партий, которая представлена в Госдуме. Однако даже в шуточной форме нельзя высказывать вещи, которые противоречат законодательству РФ. Если бы Иван сказал: «А вот представь Саша (Гудков, соведущий Урганта), вдруг Стивен Сигал стал бы еще и депутатом», — то здесь нет никаких претензий.

Манукян уличил Урганта в правовой безграмотности из-за «депутатства» Стивена Сигала
Pr Scr youtube.com  / Вечерний ургант

Предположить можно что угодно, даже пофантазировать на тему, что Иван Ургант вместе с Сашей Гудковым на Марс полетят с билетом в один конец, прихватив с собой Митю Хрусталева. Однако Ургант избрал форму утверждения — «он же будет депутатом». Это противоречит поправкам в Конституцию, а также пакету законов, который уже принят и вступит в силу с 1 июля. Люди с двойным гражданством более не смогут избираться в депутаты, а так как до 1 июля в России никаких выборов не предвидится, то утверждение Урганта — пример правовой безграмотности.

Есть, к примеру, сайт «Панорама», который позиционирует себя как ресурс, выпускающий фейковые новости. К нему вопросов нет, он не претендует на достоверность выдаваемых сведений. Но в «Вечернем Урганте» звучат реальные новости, телеведущий обыгрывает их в шуточной форме. Они довольно часто вызывают возмущение у разных публичных людей, но это уже особенности жанра. Можно быть недовольным формой шуток — это уже вкусовщина, — но если в речи содержатся утверждения, которые противоречат российским законам, то здесь совсем другой поворот сюжета. Если бы это было шоу в YouTube, то я бы и внимания на это не обратил, но речь идет о передаче на главном канале страны. У нее весьма высокие рейтинги, а значит, информация, которая выдается в ее рамках, может быть сколько угодно юмористической, но она должна соответствовать законодательству РФ. Я понимаю, что Ургант — не юрист, и считаю, что в одном из ближайших выпусков телеведущий должен извиниться за оплошность, указав на неправоту в своем утверждении.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Манукян уличил Урганта в правовой безграмотности из-за «депутатства» Стивена Сигала
сигал ургант вадим манукян вечерний ургант
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 174283 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 88821 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 55373 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 44264 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Шоу-бизнес 31187 29 May 2021
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Рейтинг@Mail.ru