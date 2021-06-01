Манижа рассказала о своей сексуальности

Москва, 1 июня. Популярная певица Манижа считает себя сексуальной. Она объяснила, в чем для нее заключается это ощущение.

После участия в песенном конкурсе «Евровидение» артистка проснулась знаменитой. Она уже провела несколько концертов в разных городах страны, где поклонники выражали ей признательность. Фанаты были в восторге, что Манижа создала номер со смыслом и не обнажалась на конкурсе.

««Мы гордимся, что ты вышла на сцену в закрытой одежде. Ты не продавала себя телом, ты не продавала себя сексуальностью». Хотя это круто, когда женщина сексуальна. И я считаю себя сексуальной», — сказала 29-летняя исполнительница в интервью «Ок!».

Она отметила, что не нужно раздеваться, чтобы продемонстрировать свою сексуальность. Манижа объяснила, что сексуальность выражается в другом: «в глазах, в посыле, в голосе». Артистка призналась, что была рада слышать о своей принципиальности от взрослых женщин, которые «много чего видели».

Манижа на Евровидении исполнила песню «Русская женщина». На конкурсе она вошла в десятку лучших исполнителей, заняв девятое место.