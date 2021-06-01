Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах

Москва, 1 июня. Законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных органах и судах рассмотрят в Государственной думе.

Генеральный прокурор просил передать ведомству право представлять Россию в международных судах. Президент России Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму РФ.

Ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что закон о пособиях для детей, выплатах беременным и больничных на детей до семи лет стал главным из принятых депутатами в мае. Речь в нем идет о новых мерах адресной поддержки семей с детьми.