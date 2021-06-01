Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека

Стокгольм, 1 июня. Распространенный вирус папилломы человека (ВПЧ) способен спровоцировать преждевременные роды у инфицированных женщин, выяснили ученые Гетеборгского университета в Швеции.

Исследователи проанализировали данные 1 044 023 случаев рождения, которые были зарегистрированы в период с 1999 по 2016 годы. Положительный тест на ВПЧ имели 11 275 женщин непосредственно во время беременности, 5,9% родили ребенка преждевременно, выяснили специалисты.

Вирус папилломы человека также способен перерастать в злокачественное новообразование, предупредил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Поэтому рекомендуется регулярно наблюдаться у лечащего врача. При этом мужчины страдают от рака чаще женщин, отметил эксперт.

Удаление папиллом перед поездкой в солнечные страны может спровоцировать нежелательную пигментацию на теле. В летний период кожа хуже заживает, из-за чего может возникнуть нежелательный рубец, пишет «Ридус».