«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray

Лос-Анджелес, 1 июня. Фильм «Дюна» культового режиссера Дэвида Линча переиздадут в 4K Blu-ray. Релиз отреставрированной кинокартины в лучшем разрешении намечен на 31 августа.

Помимо самого фильма, в переиздание войдут редкие материалы. Например, оно будет включать 60-страничную книгу с интервью актеров, плакат и шесть карточек со сценами из ленты, сообщает портал Collider.

Переиздание «Дюны» увидит свет в конце лета в США, Канаде и Великобритании. Новая версия будет доступна как в стандартном издании, так и в делюкс версии steelbook edition.

Экранизация научно-фантастического романа «Дюна», срежиссированная Линчем, вышла на экраны в 1984 году. Режиссер Дени Вильнев готовится выпустить новую версию фильма осенью 2021 года. Соавтор обновленной «Дюны» уже написал сценарий для продолжения ленты.