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Общество
Закон о просветительской деятельности вступил в силу на территории России
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Жители Азербайджана провели акцию памяти в Новосибирске после гибели задержанного
09:52
Общество
ВОЗ решила обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита
09:50
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
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Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг

Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
wikipedia.org  /  Chakumar/CC BY 3.0

Нью-Дели, 1 июня. Жители Индии продолжают сбрасывать трупы в реку. В штате Уттар-Прадеш обнаружено шесть тел, которые умерли от коронавируса. Всего в мае выловили 100 таких трупов.

Специалистам не удалось даже идентифицировать тела погибших из-за сильного разложения трупов. Отмечается, что медики провели соответствующие обряды в крематории.

Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар ранее заявляли, что в реке Ганг были обнаружены десятки трупов. Специалисты предположили, что все погибшие болели коронавирусом. В последнее время страна бьет рекорды по показателям заболеваемости, а кремация или самостоятельное погребение стоит очень дорого.

Новый опасный для здоровья человека коронавирус выявили ученые из США, сообщал ФАН. Переносчиками заболевания могли стать собаки.

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Все новости / Происшествия / Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
индия трупы бихар
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