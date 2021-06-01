Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг

Нью-Дели, 1 июня. Жители Индии продолжают сбрасывать трупы в реку. В штате Уттар-Прадеш обнаружено шесть тел, которые умерли от коронавируса. Всего в мае выловили 100 таких трупов.

Специалистам не удалось даже идентифицировать тела погибших из-за сильного разложения трупов. Отмечается, что медики провели соответствующие обряды в крематории.

Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар ранее заявляли, что в реке Ганг были обнаружены десятки трупов. Специалисты предположили, что все погибшие болели коронавирусом. В последнее время страна бьет рекорды по показателям заболеваемости, а кремация или самостоятельное погребение стоит очень дорого.

Новый опасный для здоровья человека коронавирус выявили ученые из США, сообщал ФАН. Переносчиками заболевания могли стать собаки.