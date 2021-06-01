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новостей
09:52
ВОЗ решила обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита
09:50
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
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Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19

Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
pixabay.com

Новосибирск, 1 июня. Принимаемые в России меры демонстрируют высокую эффективность в борьбе с различными вариациями вируса, сообщили в научном центре «Вектор».

В данный момент в стране нет предпосылок для того, чтобы индийский штамм COVID-19 мог стать причиной начала новой серьезной пандемии. Такое мнение выразили эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«При текущем уровне контроля за ситуацией отсутствуют предпосылки к тому, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьезной пандемии», — сказано в сообщении, пишет ТАСС.

Медики одной из китайских провинций заявили о первом случае заболевания человека птичьим гриппом H10N3. Известно, что эта инфекция имеет птичье происхождение, и у нее нет возможности «эффективно» распространяться среди людей.

Американский ученый-инфекционист Питер Хотез считает, что мировое сообщество в обязательном порядке должно изучить всю информацию по появлению коронавируса. В противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, сообщает «Подмосковье сегодня».

В России активно идет процесс вакцинации населения от коронавируса. Не так давно стало известно, что в Москву завезли вакцину «КовиВак» от Центра имени Чумакова. В Депздраве уточнили, что пока москвичам доступно лишь три тысячи доз данного препарата, а вакцинация им начнется в ближайшее время в нескольких центрах, пишет «Ридус».

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вектор коронавирус COVID-19
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