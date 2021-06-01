Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19

Новосибирск, 1 июня. Принимаемые в России меры демонстрируют высокую эффективность в борьбе с различными вариациями вируса, сообщили в научном центре «Вектор».

В данный момент в стране нет предпосылок для того, чтобы индийский штамм COVID-19 мог стать причиной начала новой серьезной пандемии. Такое мнение выразили эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«При текущем уровне контроля за ситуацией отсутствуют предпосылки к тому, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьезной пандемии», — сказано в сообщении, пишет ТАСС.

Медики одной из китайских провинций заявили о первом случае заболевания человека птичьим гриппом H10N3. Известно, что эта инфекция имеет птичье происхождение, и у нее нет возможности «эффективно» распространяться среди людей.

Американский ученый-инфекционист Питер Хотез считает, что мировое сообщество в обязательном порядке должно изучить всю информацию по появлению коронавируса. В противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, сообщает «Подмосковье сегодня».

В России активно идет процесс вакцинации населения от коронавируса. Не так давно стало известно, что в Москву завезли вакцину «КовиВак» от Центра имени Чумакова. В Депздраве уточнили, что пока москвичам доступно лишь три тысячи доз данного препарата, а вакцинация им начнется в ближайшее время в нескольких центрах, пишет «Ридус».