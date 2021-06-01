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09:52
ВОЗ решила обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита
09:50
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
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Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
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Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи

  /   Обновлено: 01 июня 2021 09:40
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
Невские Новости  /  Сергей Захарченко

Сочи, 1 июня. Существует специальное секретное слово при помощи которого можно получить скидку на сочинских рынках, заявила путешественница из РФ.

Благодаря так называемому коду можно защититься и от потенциального обмана, заверила блогер. «Специальное» слово чаще всего используется продавцами на рынках. Благодаря ему они определяют приезжих от местных, сообщила женщина на платформе «Яндекс.Дзен».

«Кто не знает еще, туристов на юге зовут» бздыхи» и «бздыхи» это «ходячие кошельки» на которых можно хорошо подзаработать в сезон, чтобы зимой не оказаться в образе медведя», — написала отдохнувшая в Сочи россиянка.

Избежать обмана можно при помощи фразы «не бздых», дословно «не турист», поделилась блогер. Также эта фраза даст возможность получить скидку. Как заявила туристка, метод экономии она опробовала на себе лично.

В этом году отдых в Краснодарском крае и Абхазии может стать альтернативой отпуску на территории Крыма. Мнение выразил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, сообщает «Ридус».

Выставку «В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом» подготовят специалисты РГО. В ее рамках покажут работы фотографов, которые участвовали в конкурсе «Самая красивая страна».

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сочи туризм блогер скидка слово
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