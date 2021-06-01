Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи

Сочи, 1 июня. Существует специальное секретное слово при помощи которого можно получить скидку на сочинских рынках, заявила путешественница из РФ.

Благодаря так называемому коду можно защититься и от потенциального обмана, заверила блогер. «Специальное» слово чаще всего используется продавцами на рынках. Благодаря ему они определяют приезжих от местных, сообщила женщина на платформе «Яндекс.Дзен».

«Кто не знает еще, туристов на юге зовут» бздыхи» и «бздыхи» это «ходячие кошельки» на которых можно хорошо подзаработать в сезон, чтобы зимой не оказаться в образе медведя», — написала отдохнувшая в Сочи россиянка.

Избежать обмана можно при помощи фразы «не бздых», дословно «не турист», поделилась блогер. Также эта фраза даст возможность получить скидку. Как заявила туристка, метод экономии она опробовала на себе лично.

В этом году отдых в Краснодарском крае и Абхазии может стать альтернативой отпуску на территории Крыма. Мнение выразил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, сообщает «Ридус».

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