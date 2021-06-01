Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа

Москва, 1 июня. Группа российских инспекторов проверит один из районов Эстонии в рамках повышения мер доверия и безопасности в Европе.

Такую информацию сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. По его словам, инспекция в стране — члене НАТО будет проходить согласно положениям Венского документа 2011 года и состоится с 31 мая по 3 июня.

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района... военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению... площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров», — отметил Рыжков.

Он подчеркнул, что российская делегация посетит учебные полигоны и полевые лагеря эстонских вооруженных сил. Ранее сообщалось, что российский Балтийский флот получит в 2021 году два новых корабля с ракетным вооружением.