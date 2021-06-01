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Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
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01 июня 09:53
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новостей
09:52
ВОЗ решила обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита
09:50
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
Все новости

Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России

Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
toyota.co.uk  /  Toyota Motor Corporation

Москва, 1 июня. Российские автомобилисты приобрели 908 новых пикапов по итогам апреля 2021 года. Показатель вдвое превышает полученный прошлогодний результат.

Самым продаваемым транспортным средством в сегменте пикапов оказался Toyota Hilux. Автомобиль приобрели в количестве 371 единицы в апреле. Вторая позиция досталась УАЗ «Пикап», результаты реализации которого находились на уровне 237 экземпляров. На третьей строчке расположился Mitsubishi L200 со значением 226 купленных машин, передает «Автостат».

В общей сложности на отечественном авторынке продано 2692 новых пикапа за четыре месяца текущего года. Лидирующая позиция принадлежит японской модели Toyota Hilux — продано 891 единиц. Вторым стал УАЗ «Пикап» — 803 штуки. Третье место занял Mitsubishi L200 (671 экземпляр).

Ранее сообщалось, что российские дилеры Skoda реализовали 10 365 автомобилей за апрель 2021 года. Полученный результат в 3,4 раза превосходит значения аналогичного месяца минувшего года.

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Все новости / Экономика / Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
машины пикап продажи авторынок
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