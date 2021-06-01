Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России

Москва, 1 июня. Российские автомобилисты приобрели 908 новых пикапов по итогам апреля 2021 года. Показатель вдвое превышает полученный прошлогодний результат.

Самым продаваемым транспортным средством в сегменте пикапов оказался Toyota Hilux. Автомобиль приобрели в количестве 371 единицы в апреле. Вторая позиция досталась УАЗ «Пикап», результаты реализации которого находились на уровне 237 экземпляров. На третьей строчке расположился Mitsubishi L200 со значением 226 купленных машин, передает «Автостат».

В общей сложности на отечественном авторынке продано 2692 новых пикапа за четыре месяца текущего года. Лидирующая позиция принадлежит японской модели Toyota Hilux — продано 891 единиц. Вторым стал УАЗ «Пикап» — 803 штуки. Третье место занял Mitsubishi L200 (671 экземпляр).

Ранее сообщалось, что российские дилеры Skoda реализовали 10 365 автомобилей за апрель 2021 года. Полученный результат в 3,4 раза превосходит значения аналогичного месяца минувшего года.