СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами поезда в Челябинской области

Челябинск, 1 июня. Правоохранители приступили к выяснению деталей смерти несовершеннолетнего мальчика в аварии с участием подвижного состава.

По предварительным данным, погибший ребенок страдал аутизмом и ушел от семьи. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полицейским и волонтерам, которые сразу начали его поиски, сообщил СК.

Вскоре тело ребенка нашли на станции Бишкиль. Прибывшие на место происшествия следователи забрали труп и приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье, связанной с несоблюдением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, в результате которых произошла смерть человека.

Полиция расследует похожую смерть 16-летней девушки в Сыктывкаре, сообщало Федеральное агентство новостей. Она не услышала сигнала приближающегося поезда.