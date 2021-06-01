Американские журналисты отметили слабую позицию Байдена перед встречей с Путиным

Вашингтон, 1 июня. Американский президент Джо Байден уступит своему коллеге из России Владимиру Путину по самым острым вопросам на переговорах в Женеве. К такому выводу пришли журналисты из США.

По словам авторов статьи, в отношениях Москвы и Вашингтона уже присутствует предсказуемость и стабильность. Если говорить о «Северном потоке — 2», ситуации в Донбассе и хакерских атаках, то Байден уступит Путину в этих вопросах, считает издание.

Журналисты добавили, что во время встречи в Женеве у президента США не получится надавить на российского лидера из-за слабой американца. Возможно, будет затронута тема задержанного в Минске создателя признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Однако Байден слишком ценит стабильность и готов рассматривать вопросы климата, торговли и другие важные темы, а не права человека.

Российские граждане ранее заявили, что Соединенные Штаты сами отличились нарушением прав человека. В МИД России также сообщили о расхождении повесток Путина и Байдена, пишет НСН.