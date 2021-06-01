Адмирал Евменов поздравил российских моряков с Днем Северного флота

Москва, 1 июня. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов поздравил моряков-североморцев с Днем Северного флота, который отмечается 1 июня.

Об этом сказано в релизе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации. Евменов напомнил о героической истории российского Северного флота, отсчитываемой с 1733 года. Именно тогда был создан Архангельский военный порт с приписанной к нему эскадрой боевых кораблей.

«Моряки-североморцы всегда служили образцом воинской доблести», — отметил главком ВМФ РФ.

Евменов подчеркнул, что российские военные моряки также были и остаются исследователями Арктики и Заполярья.

Ранее сообщалось, что малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Северного флота провел учебные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.