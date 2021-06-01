Шон Бин прекратил смотреть «Игру престолов» после смерти его персонажа Неда Старка

Лос-Анджелес, 1 июня. Британский актер Шон Бин, исполнивший роль Неда Старка в «Игре престолов», признался, что не смотрел сериал после смерти его героя.

Актер дал интервью The Times, во время которого журналист спросил его, можно ли сравнить отделение Старков от Вестероса с процедурой выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Бин ответил, что прекратил смотреть «Игру престолов» после первого сезона, в котором казнили Неда Старка.

«А там что-то случилось?» — спросил актер, когда у него уточнили, видел ли он последнюю серию.

Журналист рассказал Бину, чем закончился сериал, сообщив, что дети Неда Старка стали править Вестеросом и Севером. В ответ актер порадовался такому финалу.

HBO готовится выпустить приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» в следующем году. В Сети уже были опубликованы первые кадры из нового сериала.