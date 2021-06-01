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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:50
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
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Шон Бин прекратил смотреть «Игру престолов» после смерти его персонажа Неда Старка

Общество
Шон Бин прекратил смотреть «Игру престолов» после смерти его персонажа Неда Старка
Кадр из сериала «Игра престолов»

Лос-Анджелес, 1 июня. Британский актер Шон Бин, исполнивший роль Неда Старка в «Игре престолов», признался, что не смотрел сериал после смерти его героя.

Актер дал интервью The Times, во время которого журналист спросил его, можно ли сравнить отделение Старков от Вестероса с процедурой выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Бин ответил, что прекратил смотреть «Игру престолов» после первого сезона, в котором казнили Неда Старка.

«А там что-то случилось?» — спросил актер, когда у него уточнили, видел ли он последнюю серию.

Журналист рассказал Бину, чем закончился сериал, сообщив, что дети Неда Старка стали править Вестеросом и Севером. В ответ актер порадовался такому финалу.

HBO готовится выпустить приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» в следующем году. В Сети уже были опубликованы первые кадры из нового сериала.

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Все новости / Общество / Шон Бин прекратил смотреть «Игру престолов» после смерти его персонажа Неда Старка
актер игра престолов шон бин
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