СК назвал причину гибели алтайской школьницы, поругавшейся с завучем

Рубцовск, 1 июня. Следователи установили причину смерти 12-летней ученицы одной из школ города. По данным СК, гибель девочки никак не связана с переживаниями от беседы с завучем.

Судмедэксперты исследовали тело погибшей и выяснили, что причина смерти 12-летней школьницы из Рубцовска — аспирация пищевыми массами. Девочка задохнулась во время приема пищи дома, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.

Следователи возбудили по факту гибели ребенка уголовное дело, в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства трагедии.

Напомним, 12-летняя девочка умерла в начале апреля. Она пришла домой после школы и почувствовала себя плохо. Позже стало известно, что накануне смерти у школьницы состоялся неприятный разговор с завучем.

Ранее в Алтайском крае суд арестовал школьницу, которая избила 11-летнюю девочку и изнасиловала ее бутылкой, писал ФАН.