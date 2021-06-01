Озвучен размер госдолга России в 2021 году

Москва, 1 июня. Российский государственный долг вырос на 741,3 млрд рублей за первый квартал текущего года. В результате показатель составил 19,7 трлн рублей, 17% от ВВП.

Соответствующие данные приводятся в аналитической записке Счетной палаты. Внутренний долг вырос на 683 млрд рублей, или на 4,6%, составив 15,434 трлн рублей. В общем объеме государственного долга России его доля поднялась с 77,9% до 78,4%. Внешняя задолженность находилась на уровне 56,1 млрд долларов по состоянию на 1 апреля 2021 года. Показатель сократился относительно 1 января на 598,3 млн долларов, или 1,1%, передает РИА Новости

В рублевом выражении внешний долг повысился на 58,3 млрд рублей с начала года, составив 4,247 трлн рублей. США ввели санкционные ограничения против России в апреле текущего года. Корпорациям запретили напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов РФ.

Российская Федерация ранее снизила объем собственных инвестиционных вливаний в облигации Соединенных Штатов Америки. Сумма вложений составляла 5,756 млрд долларов в феврале 2021 года.