Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun

Легко ли жить в Петербурге любителю бега? Как реагируют автомобилисты на перекрытие города ради забегов по городским улицам? Точно ли бег полезен для здоровья и есть ли этому объективные доказательства?

Об этом в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» расскажет кандидат в мастера спорта по триатлону, спортивный директор серии забегов PushkinRun Валерий Дубченко.

Брифинг пройдет во вторник, 1 июня, в 11:00.

Эксперт расскажет о мотивации ежедневных забегов, объяснит, какая экипировка стоит своих денег и почему звезды российского шоу-бизнеса вдруг поголовно начали бегать.

Мы приглашаем коллег-журналистов на брифинг задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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