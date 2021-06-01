Доллар демонстрирует снижение на открытии торговой сессии

Москва, 1 июня. Курс доллара снизился на открытии торгов.

Американская валюта ослабла к рублю в сравнении с показателями, достигнутыми на прошлых торгах. Доллар просел на 3,25 копейки, достигнув значения в 73,398 рубля.

Евро при этом также продемонстрировал снижение, дойдя до 89,663 рубля. В целом, восходящий рублевый тренд отмечают многие специалисты. Среди факторов, которые определяют движение российской валюты, выделяется несколько основных.

Главными называют растущие цены на нефть, позитивные настроения инвесторов относительно восстановления глобальной экономики, а также ожидания по встрече ОПЕК.