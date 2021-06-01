Сборы «Форсажа-9» резко упали в Китае после скандала

Пекин, 1 июня. Слова актера и рестлера Джона Сины, что Тайвань — это страна, ударили по американскому фильму «Форсаж-9» в Китае. Китайцы решили бойкотировать картину.

Сборы фильма Джастина Лина в китайском прокате резко упали: с 136 миллионов долларов в первый уик-энд до 20 миллионов долларов на следующей неделе. Пока общие сборы киноленты в мире ниже, чем у предыдущих частей «Форсажа», указала «Культуромания». При этом, несмотря на падение сборов на 85% и неблагоприятный старт в прокате, лента все же смогла показать приличные результаты по сравнению с другими фильмами.

Американский режиссер киноленты «Форсаж-9» Джастин Лин считает новую часть лучшей во всей кинофраншизе, которая началась в 2001 году.