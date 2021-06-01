Власти Китая заявили о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H10N3

Пекин, 1 июня. Медики одной из китайских провинций заявили о первом случае заболевания человека птичьим гриппом.

Заболевшим оказался мужчина в возрасте 41 года. Он проживал в провинции Цзянсу. Еще в конце апреля он заметил у себя высокую температуру и другие сопутствующие симптомы для данного заболевания, сообщили в пресс-службе Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая.

Позже мужчину госпитализировали в больницу, взяли все анализы и выявили наличие в его организме вируса H10N3. Известно, что инфекция имеет птичье происхождение, и у нее нет возможности «эффективно» распространяться среди людей.

Представители Госкомитета здравоохранения КНР не так давно сообщили, что в южно-китайской провинции Гуандун резко увеличилось количество больных коронавирусом. Всего за последние 24 часа в Китае зарегистрировали 27 новых случаев заражения COVID-19, уточнили специалисты. Из них 20 приходилось на Гуандун.