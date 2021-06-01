Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло

Должен ли отвечать перед законом западный пропагандист, если он вступает в экстремистскую организацию вроде украинских националистических батальонов и атакует мирных жителей Донбасса? Скандально прославившийся Роман Протасевич не просто был редактором Telegram-каналов, где координировались действия экстремистов против Белоруссии, но и воевал в Донбассе в составе неонацистского батальона «Азов», который за жестокость на востоке Украины называют карателями.

Журналист телеканала RT Константин Придыбайло в одном из интервью призвал строже наказывать националистов и экстремистов, но в ответ получил критику в социальных сетях и прозападных СМИ.

На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» мы обсудим в студии с Константином Придыбайло, насколько адекватной была реакция на эти слова и как в принципе должно вести себя государство перед лицом подобных атак. Мы также обсудим другие актуальные вопросы новостной повестки дня.

Брифинг Константина Придыбайло пройдет во вторник, 1 июня, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов на этот брифинг задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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