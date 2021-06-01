Россия возобновит авиасообщение с восемью странами в начале июня

Москва, 1 июня. Россияне смогут летать еще в восемь стран с 10 июня. Регулярное авиасообщение возобновится с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.

К тому же станут возможны чартерные перелеты в Албанию, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В Австрию и Венгрию россияне смогут улететь два раза в неделю из Москвы. В Люксембург и Ливан запланировано по одному рейсу в неделю. В Марокко и Хорватию — по два рейса в неделю.

РФ возобновляет заграничные авиаперелеты еще через три международных аэропорта. Речь идет о воздушных воротах Томска, Нижнекамска и Владикавказа. Россияне смогут вылететь оттуда за пределы страны.