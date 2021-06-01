Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео

Ростов-на-Дону, 1 июня. Страшное ДТП, в котором погибло три человека, произошло в Аксайском районе Ростовской области на 1078 км автомобильной дороги М-4 «Дон».

Как сообщили в отеле пропаганды областного управления ГИБДД, столкновения произошло в 7:25 по московскому времени. Водитель автомобиля «Форд», двигаясь из Донской столицы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибло три человека, находившиеся в отечественном автомобиле — водитель и пассажиры.

На место аварии прибыл пожарный расчет и спасатели, так как автомобиль «Лада Гранта» после столкновения влетел в отбойник и задымился.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП в Алтайском крае. В результате столкновения погибло три человека погибли, еще одиннадцать пострадали.