Геннадий Гудков сообщил об обысках в его офисе в Москве

Москва, 1 июня. Экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, проживающий в эмиграции в ЕС, сообщил в Twitter, что в его бывший офис в Москве пришли с обыском.

Оперативники проводят следственные мероприятия в бывшем офисе Гудкова, расположенном улице Солженицына (Большая Коммунистическая).

«Офиса уже нет более восьми лет», — сообщил Гудков в Twitter.

Ранее ФАН со ссылкой на источник сообщал, что сотрудники полиции пришли с обыском на дачу Дмитрия Гудкова и в дом начальника его штаба Виталия Венидиктова. Мероприятия начались с раннего утра. На данный момент неизвестно, с чем связаны следственные мероприятия.

Кроме этого, минувшей ночью был задержан экс-директор нежелательной в России организации «Открытая Россия»1 Андрей Пивоваров. Его сняли с самолета, направлявшегося из Санкт-Петербург в Варшаву.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ