Российский дипломат рассказал о преимуществах Северного морского пути

Москва, 1 июня. Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов рассказал о преимуществах Северного морского пути (СМП) перед Суэцким каналом.

Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что происшествия с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале показало важность развития альтернативных маршрутов и диверсификации поставок. Мартовский инцидент показал недостатки существующих морских коридоров.

Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал. Меньшая протяженности позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, а также антропогенную нагрузку на окружающую среду. СМП обладает рядом преимуществ, в том числе политических.

Корчунов заявил, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику увеличения объемов перевозимых по Северному морскому пути грузов и развития судоходства. Это скажется на развитии региона, в том числе на повышение уровня жизни населения Арктики.

Ранее сенатор Сергей Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам». Так он процитировал недавнее заявление президента РФ Владимира Путина.