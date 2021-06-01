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09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:47
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
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Российский дипломат рассказал о преимуществах Северного морского пути

Общество
Российский дипломат рассказал о преимуществах Северного морского пути
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 1 июня. Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов рассказал о преимуществах Северного морского пути (СМП) перед Суэцким каналом.

Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что происшествия с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале показало важность развития альтернативных маршрутов и диверсификации поставок. Мартовский инцидент показал недостатки существующих морских коридоров.

Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал. Меньшая протяженности позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, а также антропогенную нагрузку на окружающую среду. СМП обладает рядом преимуществ, в том числе политических.

Корчунов заявил, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику увеличения объемов перевозимых по Северному морскому пути грузов и развития судоходства. Это скажется на развитии региона, в том числе на повышение уровня жизни населения Арктики.

Ранее сенатор Сергей Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам». Так он процитировал недавнее заявление президента РФ Владимира Путина.

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арктика северный морской путь суэцкий канал
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