Пожилая Мишель Пфайффер поразила фанатов своей физической формой

Лос-Анджелес, 1 июня. Американская актриса Мишель Пфайффер готовится к съемкам в фильме «Человек-муравей: Квантомания». Видео с тренировки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Голливудская звезда исполняет роль Джанет ван Дайн в кинофраншизе о супергерое Человеке-муравье. Первый этап съемок начался в феврале 2021 года в турецкой Каппадокии. Однако основная часть производственного процесса стартовала в последний день мая. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Первым актером из киноленты, который похвастался началом подготовки, стала актриса Эванджелин Лилли. Вскоре ее примеру последовала и ее старшая коллега, чем она решила поделиться на своей странице в Instagram.

«Джанет ван Дайн будет готова», — подписала Пфайффер свой пост.

Свежее видео вызвало бурную реакцию со стороны подписчиков, среди которых оказались и известные личности. Фанаты похвалили Мишель и подчеркнули ее красоту.

«Беги, мама», — поддержала актрису Эванджелин Лилли.

«Ну вот опять, моя дорогая дочь», — ответила ей Пфайффер.

Один из фанатов подчеркнул хорошую форму актрисы. Он предложил ей после съемок «Человека-муравья — 3 вернуться к роли Женщины-кошки во вселенной DC.

Ранее своими достижениями в спортзале похвасталась актриса Бри Ларсон, которая сейчас готовится к съемкам сиквела «Капитан Марвел».