Москва, 1 июня. Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике для обеспечения обороноспособности страны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Речь идет о военных объектах, которые были практически полностью утрачены в девяностых. Дипломат указал, что их восстановление имеет важное значение для нацбезопасности на арктическом направлении. В частности, по слова представителя дипломатического ведомства, в Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России.

Корчунов подчеркнул, что Россия неоднократно говорил, что ее военная активность в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создает угрозу для безопасности других арктических государств, пишет РИА Новости.

Бразильский эксперт по международному праву Лукас Лейрос высказался об отношениях РФ и Запада в Арктике. По его словам, провокации западных стран вынуждают Москву предпринимать жесткие ответные меры.