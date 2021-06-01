Си Цзиньпин пообещал оказать помощь в восстановлении экономики Сирии

Пекин, 1 июня. Китай окажет посильную помощь Сирии в оживлении ее экономики, улучшении жизни населения, а также в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

Сирия была одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с Китаем, напомнил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отправил президенту САР Башару Асаду поздравительное письмо по случаю его победы на выборах.

«Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности», – цитирует Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

Пекин «будет содействовать продвижению китайско-сирийского сотрудничества на новый уровень». Си Цзиньпин пообещал Башару Асаду помощь в борьбе с эпидемией коронавируса, оживлении экономики страны и улучшении жизни народа Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Владимира Путина и Башара Асада.