Мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет, как и почему нужно помогать детям

В Международный день защиты детей обладательница титула «Мисс Вселенная», телеведущая, певица и основатель благотворительного фонда Оксана Федорова расскажет об истории фонда и проблемах, которые он помогает решать.

Прямой эфир пройдет во вторник, 1 июня, в 17:00 на площадке Медиагруппы «Патриот».

Оксана Федорова (сейчас Бородина) — российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002). Вела программу для детей «Спокойной ночи, малыши!», преподавала в Санкт-Петербургском университете МВД РФ гражданское право, стала доцентом кафедры «Гражданское право» и получила звание капитана милиции.

Сейчас занимается благотворительностью, основав фонд помощи детям, молодежи и людям пожилого возраста «Спешите делать добро!».

Мы поговорим с Оксаной Федоровой об истории фонда, творческих проектах и о том, как интегрировать благотворительность в нашу повседневную жизнь.

Мы приглашаем коллег-журналистов задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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