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01 июня 09:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:47
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
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Мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет, как и почему нужно помогать детям

Общество
Мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет, как и почему нужно помогать детям
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

В Международный день защиты детей обладательница титула «Мисс Вселенная», телеведущая, певица и основатель благотворительного фонда Оксана Федорова расскажет об истории фонда и проблемах, которые он помогает решать.

Прямой эфир пройдет во вторник, 1 июня, в 17:00 на площадке Медиагруппы «Патриот».

Оксана Федорова (сейчас Бородина) — российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002). Вела программу для детей «Спокойной ночи, малыши!», преподавала в Санкт-Петербургском университете МВД РФ гражданское право, стала доцентом кафедры «Гражданское право» и получила звание капитана милиции.

Сейчас занимается благотворительностью, основав фонд помощи детям, молодежи и людям пожилого возраста «Спешите делать добро!».

Мы поговорим с Оксаной Федоровой об истории фонда, творческих проектах и о том, как интегрировать благотворительность в нашу повседневную жизнь.

Мы приглашаем коллег-журналистов задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет, как и почему нужно помогать детям
оксана федорова международный день защиты детей спешите делать добро медиагруппа патриот
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