Губернатор Забайкалья отменил карантин из-за африканской чумы свиней в Чите

Чита, 1 июня. Постановлением губернатора Забайкальского края на территории Читы в очаге возникновения африканской чумы свиней (АЧС) отменены карантинные мероприятия.

Болезнь выявили в марте в одном из хозяйств, примыкающем к придорожному кафе «Фаворит». При этом ветеринары и другие надзорные органы не знали о существовании животных. Все свиньи и мясная продукция в радиусе 20 км от вспышки заболевания были подвергнуты отчуждению.

В результате вируса АЧС было изъято 2,5 тысячи голов свиней и 6,8 тонны свинины. Ущерб от вспышки составил 27 млн рублей.

Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь, приводящая, как правило, в 100% случаев к гибели домашних и диких свиней. Лечение заболевания не предусмотрено, вакцина до настоящего времени не разработана. Инфекция вызывает у свиней и диких кабанов лихорадку, рвоту, диарею с кровью. Вирус АЧС не представляет опасности для человека, хотя ученые не исключают, что он может мутировать.

Ранее метеорологи сообщили, что в Забайкалье ожидаются сильные дожди и ветер, скорость которого достигнет 21 метра в секунду. Грозы ожидаются 2 и 3 июня.