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новостей
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:47
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
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Опрос в США показал, что шесть из десяти американцев не верят федеральным властям

Общество
Опрос в США показал, что шесть из десяти американцев не верят федеральным властям
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 июня. Согласно опросам телеканала Fox News, практически две трети граждан США не доверяют федеральному правительству. Примечательно, что ситуация не меняется десятки лет.

В последний раз большая часть американцев поддерживала власти еще при президентстве Джорджа Буша в 2002 году. Однако в тот период на настроение респондентов повлиял теракт в Нью-Йорке, который произошел 11 сентября 2001 года. Это заставило граждан США сплотиться. Об этом сообщает Fox News.

Этот опрос повторялся ежегодно начиная с 2002 года. Преимущественно процент положительно настроенных избирателей составлял около 32-37%, но дважды он был выше среднего.

За время пребывания у власти бывшего президента США Барака Обамы доверие граждан дважды оказывалось на более высоком уровне. В начале его первого президентского срока, в феврале 2009 года, этот показатель составлял 41%. Отметка в 42% была достигнута в октябре 2012 года, как раз перед его переизбранием.

«Настоящий позор — это твердолобая часть хронических незнаек, которые доверяют правительству», — написал один из читателей американского издания.

В настоящее время доверие к правительству примерно одинаково среди мужчин (33%) и женщин (35%), а также избирателей в возрасте до 45 лет (36%) и старше 45 лет (33%).

Ранее жители России высказали свое мнение о том, что президент США Джо Байден хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным права человека.

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Все новости / Общество / Опрос в США показал, что шесть из десяти американцев не верят федеральным властям
сша правительство опрос
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