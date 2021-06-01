Опрос в США показал, что шесть из десяти американцев не верят федеральным властям

Вашингтон, 1 июня. Согласно опросам телеканала Fox News, практически две трети граждан США не доверяют федеральному правительству. Примечательно, что ситуация не меняется десятки лет.

В последний раз большая часть американцев поддерживала власти еще при президентстве Джорджа Буша в 2002 году. Однако в тот период на настроение респондентов повлиял теракт в Нью-Йорке, который произошел 11 сентября 2001 года. Это заставило граждан США сплотиться. Об этом сообщает Fox News.

Этот опрос повторялся ежегодно начиная с 2002 года. Преимущественно процент положительно настроенных избирателей составлял около 32-37%, но дважды он был выше среднего.

За время пребывания у власти бывшего президента США Барака Обамы доверие граждан дважды оказывалось на более высоком уровне. В начале его первого президентского срока, в феврале 2009 года, этот показатель составлял 41%. Отметка в 42% была достигнута в октябре 2012 года, как раз перед его переизбранием.

«Настоящий позор — это твердолобая часть хронических незнаек, которые доверяют правительству», — написал один из читателей американского издания.

В настоящее время доверие к правительству примерно одинаково среди мужчин (33%) и женщин (35%), а также избирателей в возрасте до 45 лет (36%) и старше 45 лет (33%).

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