Стивен Кинг рассказал о фильме, который боялся досмотреть

Портленд, 1 июня. Американский писатель Стивен Кинг, знаменитый благодаря своим книгам в жанре ужасов, вспомнил самый страшный фильм в его жизни.

Кинолентой, которую автор произведений «Оно» и «Кладбище домашних животных», была «Ведьма из Блэр», вышедшая в 1999 году. В те годы фильм был невероятно успешен. В нем использовалась псевдодокументальная съемка, которая придает событиям на экране чувство реальности. Позже такой же прием использовали при съемках «Паранормального явления» и «Искателей могил». Об этом сообщает ScreenRant.

«Ведьма из Блэр» относится к малобюджетным ужастикам (производственный процесс обошелся 500 тыс. долларов), но собрала в прокате практически 250 млн долларов. Из-за необычного подхода кинолента получила хвалебные отзывы от критиков и зрителей, и напугала самого «короля ужасов».

«В первый раз, когда я увидел «Ведьму из Блэр», я был в больнице, и меня накачали наркотиками. Мой сын принес видеозапись этого фильма и сказал: «Ты должен посмотреть вот это», — вспомнил Кинг.

Ранее режиссер хоррор-фильма «Тихое место» Джон Красински вспомнил, как Стивен Кинг похвалил его работу. Писатель написал постановщику письмо и предлагал сходить на бейсбол.