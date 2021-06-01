Американцы считают Байдена слишком либеральным

Вашингтон, 1 июня. Граждане США неоднозначно относятся к большим расходам Белого дома. Все больше людей считают, что американский президент Джо Байден слишком либерален.

Опрос телеканала Fox News показал, что 46% респондентов считают главу государства слишком либеральным. В прошлый раз, когда американцев опрашивали на эту тему, показатель составил 36%.

Еще 40% говорят, что позиция Байдена верна, а 10% считают, что он чересчур консервативен. Большинство демократов (69%) считают, что Байден прав в политических вопросах. Каждый шестой респондент считает его слишком либеральным.

Когда американцев спросили на счет предлагаемого Белым домом увеличения расходов, 47% ответили, что они слишком большие, когда как 33% сказали, что это адекватная сумма. При этом 17% опрошенных считают, что расходы незначительны.

«Половина избирателей либо одобряет расходы Байдена, либо хочет больше, в то время как примерно такая же часть говорит, что они слишком большие», — социолог-демократ Крис Андерсон.

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