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новостей
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:47
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:46
Общество
Куда ребенку летом: в детский лагерь, к бабушке в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:46
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
09:28
ФАН-ТВ
Макрон привился от коронавируса. События дня
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Дом моды Зайцева распродают из-за долгов

Шоу-бизнес
Дом моды Зайцева распродают из-за долгов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 1 июня. Дом моды Вячеслава Зайцева, погрязший в долгах, наконец-то выбрался из финансовой кабалы. Ради этого пришлось продать часть здания, где находится Дом моды.

Помощник дизайнера Расул Ахмедов сообщил, что ради покрытия долгов пришлось продавать часть здания Дома моды. Сам модельер дал на это добро, отказавшись иметь дело с инвесторами.

«Продали часть Дома моды. Раньше был долг в 40 миллионов. Но теперь деньги, которые мы выручили за актив, направили на погашение задолженности. Оставшуюся сумму пустим на развитие, нам хватит и на поддержку, и на ремонт», — сказал помощник модельера.

Правда, друзья Зайцева сомневаются, что модельер дал добро на продажу части здания. Более того, по их словам, за часть недвижимости выручили 400 миллионов рублей.

Бывший директор Дома моды Зайцева Николай Головин, который был гостем программы «Пусть говорят», назвал Ахмедова лжецом и объяснил, почему модельер никогда не решился бы распродавать свое детище.

«Зайцев не мог такого сказать. Вы можете только заставить его, но продать дело всей жизни он не может», — сказал Головин.

Вячеслав Зайцев тяжело болеет, из-за этого он редко появляется и на светских мероприятиях, и в офисе. Делами Модного дома управляет его сын, а также его помощники.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дом моды Зайцева распродают из-за долгов
долги зайцев дом моды
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