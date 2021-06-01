Дом моды Зайцева распродают из-за долгов

Москва, 1 июня. Дом моды Вячеслава Зайцева, погрязший в долгах, наконец-то выбрался из финансовой кабалы. Ради этого пришлось продать часть здания, где находится Дом моды.

Помощник дизайнера Расул Ахмедов сообщил, что ради покрытия долгов пришлось продавать часть здания Дома моды. Сам модельер дал на это добро, отказавшись иметь дело с инвесторами.

«Продали часть Дома моды. Раньше был долг в 40 миллионов. Но теперь деньги, которые мы выручили за актив, направили на погашение задолженности. Оставшуюся сумму пустим на развитие, нам хватит и на поддержку, и на ремонт», — сказал помощник модельера.

Правда, друзья Зайцева сомневаются, что модельер дал добро на продажу части здания. Более того, по их словам, за часть недвижимости выручили 400 миллионов рублей.

Бывший директор Дома моды Зайцева Николай Головин, который был гостем программы «Пусть говорят», назвал Ахмедова лжецом и объяснил, почему модельер никогда не решился бы распродавать свое детище.

«Зайцев не мог такого сказать. Вы можете только заставить его, но продать дело всей жизни он не может», — сказал Головин.

Вячеслав Зайцев тяжело болеет, из-за этого он редко появляется и на светских мероприятиях, и в офисе. Делами Модного дома управляет его сын, а также его помощники.