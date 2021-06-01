Бри Ларсон показала, как готовится к сиквелу «Капитана Марвел»

Лос-Анджелес, 1 июня. Американская актриса Бри Ларсон, исполняющая роль Кэрол Денверс в фильме «Капитан Марвел», показал в соцсетях, как приводит себя в форму перед съемками второй части киноленты.

Голливудские звезды нередко хвастаются тем, как готовятся к своим ролям в фильмах. Особенно это касается артистов, играющих в жанре кинокомиксов. Не стала исключением и Бри Ларсон. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Ммм, привет, не возражаешь, если я достигну своей цели подтягивания одной рукой?» — подписала свой пост актриса.

На видео она продемонстрировала, как выполняет физические упражнения лишь правой рукой. Подписчики Ларсон в Instagram остались удивлены прекрасной формой «Капитана Марвел».

«Мы ставим перед собой цели. Мы достигаем поставленных целей. Самоотверженность окупается», — написал один из пользователей.

«Господи Иисусе, я даже не могу подняться по лестнице», — пошутил другой комментатор.

«Зверюга», — похвалил актрису третий подписчик.

Ранее о подготовке к фильму «Черный Адам» рассказал голливудский актер Дуэйн Джонсон. Он соблюдает строгую диету и тренируется по особой программе.