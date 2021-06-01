Калининградские росгвардейцы исполнили мечту школьника стать спецназовцем

Калининград, 1 июня. Сотрудники управления Росгвардии по Калининградской области исполнили мечту ребенка стать спецназовцем, отреагировав на его сообщение в соцсетях.

Росгвардейцы не остались равнодушными и откликнулись на письмо девятилетнего Миши. Он поделился мечтой стать спецназовцем.

Сотрудники ведомства организовали для будущего защитника Родины экскурсию в спецподразделения: ОМОН «Град» и СОБР «Викинг». Миша осмотрел выставку вооружения и спецсредств, о которых ему рассказали сотрудники Росгвардии. Ребенок примерил бронежилет «Грань», защитный шлем «ЛЗШ-1-2» и прочее обмундирование спецназовцев.

Гостю показали автопарк служебных автомобилей, которые используют спецподразделения Росгвардии при выполнении боевых задач. Мишу особенно заинтересовал бронированный автомобиль «Патруль-А», в котором он посидел в кресле водителя, изучил приборную панель и опробовал подачу спецсигналов.

Ранее глава Росгвардии вручил орден Кутузова 4-му полку оперативного назначения. Торжественное мероприятие состоялось в честь 100-летия отделения.