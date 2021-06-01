Медведев заявил о реакции власти на нарушения при проведении акций в России

Москва, 1 июня. Российские власти не допустят нарушения законов на массовых протестах.

При этом к мнению участников акций нужно относиться внимательно. Важно то, в какой форме проходят протесты. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев «Коммерсанту».

«Если этот протест осуществляется в законной форме, если он соответствует общим правилам организации митингов, демонстраций, публичных шествий, то этот протест имеет право на жизнь, и к нему нужно относиться внимательно, в том числе и власти», — сказал Медведев.

Однако есть и те, кто на таких протестах игнорирует закон. Это может далеко завести. Поэтому, по словам зампреда Совбеза РФ, на такие действия следует реакция властей.

Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена. России и США выпал шанс обсудить наиболее сложные и конфликтные темы на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил в том же интервью зампред Совбеза РФ.