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09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:47
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:46
Общество
Куда ребенку летом: в детский лагерь, к бабушке в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:46
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
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«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
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Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
09:28
ФАН-ТВ
Макрон привился от коронавируса. События дня
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Четыре участка дорог заасфальтируют на Сахалине

Общество
Четыре участка дорог заасфальтируют на Сахалине
dorogi-onf.ru  /  Дорожная инспекция ОНФ 2015

Южно-Сахалинск, 1 июня. Новый асфальт, тротуары и освещение появятся в четырех населенных пунктах на западе региона. Планируется закончить капитальный ремонт дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

Дороги в селах Красногорск, Яблочное, Чехов и Новосибирское начали ремонтировать в 2020 году. Работники подрядных организаций снимали старое дорожное покрытие, устанавливали наружное освещение и меняли непригодный грунт.

В 2021 году запланирован целый комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах. На улицах появятся остановки, знаки и разметка. Также готовится проектно-сметная документация на капремонт и реконструкцию других участков дорог Сахалина.

Ремонт тротуаров в Ростове-на-Дону обойдется в 47 млн рублей. Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что 13 млн из этой суммы пойдет на оперативное устранение деформации тротуарных участков, сообщал ФАН.

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дороги сахалин асфальт ремонт капремонт
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