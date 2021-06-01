Четыре участка дорог заасфальтируют на Сахалине

Южно-Сахалинск, 1 июня. Новый асфальт, тротуары и освещение появятся в четырех населенных пунктах на западе региона. Планируется закончить капитальный ремонт дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

Дороги в селах Красногорск, Яблочное, Чехов и Новосибирское начали ремонтировать в 2020 году. Работники подрядных организаций снимали старое дорожное покрытие, устанавливали наружное освещение и меняли непригодный грунт.

В 2021 году запланирован целый комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах. На улицах появятся остановки, знаки и разметка. Также готовится проектно-сметная документация на капремонт и реконструкцию других участков дорог Сахалина.

Ремонт тротуаров в Ростове-на-Дону обойдется в 47 млн рублей. Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что 13 млн из этой суммы пойдет на оперативное устранение деформации тротуарных участков, сообщал ФАН.