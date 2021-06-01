Специалистов для отражения кибератак готовят в России

Москва, 1 июня. В России начали работать национальные киберполигоны для тренировок по отражению хакерских атак. Специалистов обучают выявлять и ликвидировать киберугрозы.

Киберполигоны создали по распоряжению Минцифры РФ, потому что каждый шестой или седьмой сотрудник российских предприятий, согласно статистике, подвергался нападению виртуальных взломщиков, передает URA.RU.

Площадки для обучения, воссоздающие IT-структуру реально существующих банковских организаций, действуют в Москве, федеральной территории Сириус, на острове Русский на Дальнем Востоке и в Новосибирске. До конца года полигон начнет работу в Санкт-Петербурге. В этом году пройдут первые учения, но дату их проведения еще не объявили.

Недавно россиянам рассказали, какую опасность могут таить телевизоры. По мнению специалистов, следящие устройства могут находиться в микрочипах, кроме того, телевизор тоже можно заразить вирусом, как и ПК, ноутбук или смартфон.