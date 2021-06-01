Доктор Мясников рассказал о ночном симптоме смертельной болезни

Москва, 1 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников во время эфира на канале «Россия-1» сообщил, что расслоение аорты смертельно опасно.

Мясников утверждает, что о недуге может предупредить ночная боль в спине. Врач вспомнил слова Гиппократа, который говорил: когда спина не проходит за ночь, это может быть плохим прогнозом, передает РИА Новости.

«У меня была больная, у которой болела спина ночью, и никто об этом не подумал. И потом она умерла. Там оказалось расслоение аорты», — поделился историей Мясников.

Телеведущий рассказал, что необходимо обратиться к врачу, если возникла боль в спине в ночное время. Медики должны поставить диагноз и назначить лечение.

Ранее сообщалось, что доктор Мясников назвал диагноз при болях во всем теле, который неизвестен в России. Врач также поделился простым методом лечения этого недуга.