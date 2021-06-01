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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:47
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:46
Общество
Куда ребенку летом: в детский лагерь, к бабушке в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:46
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
09:28
ФАН-ТВ
Макрон привился от коронавируса. События дня
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Экс-жена Прусикина сделала смелое заявление после интервью Таюрской

Шоу-бизнес
Экс-жена Прусикина сделала смелое заявление после интервью Таюрской
instagram.com  /  @smelaya_ira

Москва, 1 июня. Бывшая жена лидера Little Big Ирина Смелая записала провокационное сообщение после выхода интервью Софьи Таюрской, ставшей новой возлюбленной музыканта.

Смелая поделилась в Stories в Instagram видео, к которому обращается к человеку, когда-то близкому и дорогому ей. Как сказала бывшая жена Ильи Прусикина, после недавних событий она «вычеркнет этого персонажа из своей жизни».

Певица не говорит однозначно, но, видимо, под недавними событиями подразумевает интервью Софьи Таюрской, которая в разговоре с Ксенией Собчак подтвердила роман с солистом Little Big.

"Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа", — смело сказала бывшая возлюбленная Прусикина.

Она пожелала ему всего хорошего и посоветовала разобраться со своими психологическими проблемами.

Софья Таюрская заверила, что не была разлучницей. По ее словам, их отношения с Прусикиным начались после расставания музыканта с женой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-жена Прусикина сделала смелое заявление после интервью Таюрской
Прусикин таюрская смелая
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