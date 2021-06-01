Экс-жена Прусикина сделала смелое заявление после интервью Таюрской

Москва, 1 июня. Бывшая жена лидера Little Big Ирина Смелая записала провокационное сообщение после выхода интервью Софьи Таюрской, ставшей новой возлюбленной музыканта.

Смелая поделилась в Stories в Instagram видео, к которому обращается к человеку, когда-то близкому и дорогому ей. Как сказала бывшая жена Ильи Прусикина, после недавних событий она «вычеркнет этого персонажа из своей жизни».

Певица не говорит однозначно, но, видимо, под недавними событиями подразумевает интервью Софьи Таюрской, которая в разговоре с Ксенией Собчак подтвердила роман с солистом Little Big.

"Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа", — смело сказала бывшая возлюбленная Прусикина.

Она пожелала ему всего хорошего и посоветовала разобраться со своими психологическими проблемами.

Софья Таюрская заверила, что не была разлучницей. По ее словам, их отношения с Прусикиным начались после расставания музыканта с женой.